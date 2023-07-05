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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرانيس.. خبير أثري يكشف أسرار مدينة معبد التماسيح في الفيوم

قطع أثرية
قطع أثرية

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا تناول الأهمية التاريخية لـ مدينة كرانيس بالفيوم، وما بها من آثار، واصفا المدينة بأنها أقدم المدن اليونانية الرومانية وتُلقب بمدينة الرومانسية.

وقال أحمد عامر الخبير الأثرى، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن مدينة كرانيس وجدت في العصور الرومانية اليونانية بمنطقة كوم اوشين، وتبعد حوالى 70 كيلو مترا من القاهرة.

وتابع أن المدينة اشتهرت بوجود معبد يوجد أمامه حوض كان يستخدم لتربية التماسيح، واستخدم لعبادة الإله سوبك، وكان يجسد في شكل التمساح، وانتشرت عبادته في الفيوم بداية من الأسرة الأولى حتى نهاية العصر الروماني.

ولفت إلى أن المدينة أنشأها بطليموس الأول كمستعمرة زراعية للجنود الذين تم إنهاء خدمتهم، وكان كل منهم يحصل على قطعة أرض مكافأة له، وكانت أشهر الزراعات الزيتون والغلال، وفى المتحف الزراعى يوجد بقايا الزيتون المعصور.

 

 أطلال للمنازل

وأضاف أن المدينة الآن عبارة عن أطلال للمنازل، وهى مبنية من الطوب اللبن؛ وتتميز بأنها مكونة من طابق واحد، وكل منزل مستقل عن الذى يليه، ومازالت الجدران تتميز بحفر رسومات لأوراق وعدد من معاصر العنب وطواحين الغلال، كما يوجد الكثير من المعابد والتماثيل والمبانى الجديدة، حيث يوجد المعبد الجنوبى أو معبد بتسو خوس وبنيقروس، وهو مشيد من الحجر الجيرى، وتم تشييده فى عهد الإمبراطور نيرون.

 

مدينة كرانيس الفيوم المدن اليونانية الرومانية تربية التماسيح العصر الروماني

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