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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 154 من العاملين بمستشفى الابراهيمية للتحقيق بسبب التزويغ

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سامح بدوى  مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية و الصحية بمركز ومدينة الإبراهيمية لمتابعة الإنضباط الإدارى و سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية و الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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و أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها على مركز ومدينة الإبراهيمية والإدارات والجهات الخدمية التابعة لها على رصد عدم تواجد عدد (١٥٤) من العاملين بمقر المستشفى و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تحرى الدقة فى تسجيل بيانات العاملين بالمستشفى.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين .

الخدمات المقدمة للمواطن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة المراجعة الداخلية المنشآت الخدمية صحة الشرقية محافظ الشرقية مستشفي الإبراهيمية

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