جريمة بشعة نفذها لاجئ سوري.. قتل زوجته وألقى بنفسه من شرفة منزله بالنمسا|تفاصيل

أفادت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الأربعاء، بأن لاجئا سوريا مقيما في النمسا قتل زوجته بعدة طعنات، ثم حاول الانتحار ملقيا بنفسه من شرفة منزله من الطابق الثالث في فيينا.

وأوضحت أن اللاجئ السوري يبلغ من العمر 35 سنة، وعثر عليه من قبل جيرانه ملقى به في فناء البناء الواقع بالحي السادس عشر في منطقة برونين، حيث بادر جيرانه فور العثور عليه بالتواصل مع الإسعاف والشرطة.

وخلال عمليات البحث والتحري عثرت الشرطة على جثة زوجته في شقتها، بعد تعرضها للطعن في حين اختفى أطفالهما الثلاثة.

ونقل المواطن السوري إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة، ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة حتى الآن، علما بأنه تم حجز سكين يعتقد أنها سلاح الجريمة.

وأشارت الشرطة النمساوية، إلى أن اللاجئ السوري هو من قتل زوجته البالغة من العمر 28 عاما، ثم حاول الانتحار.