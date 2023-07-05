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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تحصد المركز الأول في قسمي التعليم التجاري والصناعي

اوائل طلاب وطالبات
اوائل طلاب وطالبات التعليم الفني بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن حصول أبناء المحافظة على مركزين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري والتعليم الصناعي "إعداد مهني".

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وحصلت الطالبة ايه ضياء قطب الحفناوي الطالبة بمدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بقرية تطاي مركز السنطة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري بنسبة ٩٩.٦%.

كما حصدت الطالبة علياء عطية إسماعيل، الطالبة بمدرسة الشين الثانوية الصناعية المهنية بنات، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي إعداد مهني تخصص تريكو، بنسبة ٨٩.٤ %.

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ويتقدم  محافظ الغربية بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد، كما يتقدم المحافظ بخالص الشكر للعاملين بالمدرستين والإدارات التعليمية والمديرية على تميزهم وعلى جهدهم المبذول.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن الغربية قد حصلت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول في التعليم التجاري بذات المدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بنهطاي.

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IMG-20230705-WA0047
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التربية والتعليم الأول على مستوى الجمهورية التعليم الصناعى الجمهورية الجامعة العربية الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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