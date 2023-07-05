عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

زواج عرفي ينتهي بجريمة.. حكاية آخر 60 ثانية في حياة توأم الغردقة

جريمة
جريمة

تبدأ الحكاية بقيام سيدة ثلاثينية بالزواج من شخص عرفيًا وإنجاب طفلتين توأم، وبعد تنصل الأب من نسبهما وفشلها في استخراج شهادات ميلاد لهما منذ ولادتهما، قررت التخلص من الطفلتين.

زواج عرفي ينتهي بجريمة 

ولسبب واهٍ لم يكن يجدر أن يكون دافعا لإزهاق الحياة، ولكن كما قالوا قديما فإن مُعظم النار يأتي من مستصغر الشرر، قامت الأم بالتخلص من التوأم خنقًا، وعلى الرغم من محاولة الأم تبرير وفاة التوأم بسبب تسرب الغاز، إلا أن التحقيقات الأولية أظهرت شيئًا مروعًا، حيث تبين من الفحص الطبي الأولي أن الجثتين تحملان آثارا واضحة للخنق في منطقة الرقبة، مما يشير إلى احتمال وجود جريمة قتل.

راحت الأم تمسك برقبة طفليها وتلف يدها حول عنقهما وبدلاً من أن تستشعر منهما الدفء والحنان اللذين تفتقدهما أنهت حياتهما بطريقة بشعة أقرت بها بعد استجوابها من قبل الأجهزة الأمنية.

واعترفت الأم بتفاصيل مروعة، وأكدت أنها تزوجت عرفيًا منذ خمس سنوات من شاب، وبعد عام واحد من زواجهما عرفيًا، رزقت بتوأم هما الطفلتان الرضيعتان.

وبعد وصلة تعذيب لم تحتمل الطفلتان مرارتها وقسوتها، وسط بكاء وصرخات لم يتحرك معها قلب الأم، بل أصرت على جريمتها حتى أزهقت روحهما، جلست السيدة برفقة جثمانيّ التوأم تبكي وتفكر في خطة شيطانية للهرب من جريمتها بعدما هاتفت الزوج الذي أنكر صلته بها والطفلتين.

وتباشر جهات التحقيق في الغردقة، التحقيقات في وفاة فتاتين توأمتين بمنطقة ذهبية، حيث نقلتهما والدتهما إلى مستشفى الهيئة العامة في الغردقة بدعوى وفاتهما بسبب الغاز، وعدم الحصول على شهادات ميلاد لهما منذ ولادتهما، بسببها الزواج العرفي.

وكشفت التحقيقات الأولية، من خلال الفحص الطبي الواضح للجثتين، عن وجود إصابات اختناق في منطقة الرقبة، مع احتمال اشتباه جنائي في الوفاة.

عقوبات جريمة الغردقة 

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة بالواقعة، التي ألقت القبض على الأم وبمواجهتها اعترفت أمام الأجهزة الأمنية أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيا من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي تم إخطارها لبدء التحقيق.

من جانبها قالت المحامية نهى الجندي، إن جريمة القتل العمد يتحقق فيها أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وأضافت "الجندي" في تصريحات لـ"صدى"، أن العقوبة القانونية للمتهمة حسب الفقرة الثانية من المادة (2344) من قانون العقوبات تنص على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأشارت إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي.

وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

الغردقة جريمة القتل العمد الأجهزة الامنية الزواج العرفي قانون العقوبات منطقة ذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

موضوعات متعلقة

قتل طفل| جنايات القاهرة..المؤبد لسفاح السلام

تفاصيل كشف لغز مقتل طفل دمياط المختفي منذ 8 سنوات.. فيديو

كشف مقتل طفل على يد زوج أمه بالجيزة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعرف على طريق الأهلي لاستعادة لقب الدوري

متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا .. فرنسا تعلن عدد المعتقلين في أعمال الشغب

تامر أمين يفجّر مفاجأة نارية: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات

سنرد بقوة.. البيت الأبيض يعلق على حادثة ناقلتي النفط في مضيق هرمز

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

الفصل مباشرة بقوة القانون.. احذر مساعدة هذا النوع من الموظفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ