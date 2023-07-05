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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور جين في الأفيال يحمي البشر من السرطان

الافيال
الافيال

ظهر جين جديد في الأفيال يعتقد العلماء أنها تحمي من السرطان، حيث تطورت لحماية الفيلة من التقلبات. 

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تنظيم حفل صوت وضوء في معبد فيلة لـ جوارديولا

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اكتشاف جين بشري يحمي من الإصابة بإنفلونزا الطيور

 

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، تمتلك الأفيال، على عكس البشر، نسخًا متعددة من الجين الذي يشفر p53 (أي الجين الذي يوفر الوصفة للجسم لصنع البروتين).

ويعمل البروتين بشكل أساسي كمحرر النسخ؛ حيث يقوم بمراجعة المواد الجينية مع تكاثر الخلايا وربما قتل الخلايا مع أي أضرار قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ونظرًا لأن الأفيال تمتلك نسخًا متعددة من الجين الذي يشفر p53، فقد تكون لديها جولات متعددة من «تحرير النسخ»، والتي يمكن أن تقلل إلى حد كبير من خطر بقاء الخلية التالفة.

 

جين السرطان

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