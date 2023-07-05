ظهور جين في الأفيال يحمي البشر من السرطان

ظهر جين جديد في الأفيال يعتقد العلماء أنها تحمي من السرطان، حيث تطورت لحماية الفيلة من التقلبات.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، تمتلك الأفيال، على عكس البشر، نسخًا متعددة من الجين الذي يشفر p53 (أي الجين الذي يوفر الوصفة للجسم لصنع البروتين).

ويعمل البروتين بشكل أساسي كمحرر النسخ؛ حيث يقوم بمراجعة المواد الجينية مع تكاثر الخلايا وربما قتل الخلايا مع أي أضرار قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ونظرًا لأن الأفيال تمتلك نسخًا متعددة من الجين الذي يشفر p53، فقد تكون لديها جولات متعددة من «تحرير النسخ»، والتي يمكن أن تقلل إلى حد كبير من خطر بقاء الخلية التالفة.