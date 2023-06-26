تنظيم حفل صوت وضوء في معبد فيلة لـ جوارديولا

قال صلاح عتريس صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، إن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وإنجلترا انتهى من زيارة الأقصر ويتواجد في أسوان.

موضحًا: "سننظم له حفل صوت وضوء في معبد فيلة خصيصا له ولأسرته، وسيختتم زيارته للمحافظة بمبعبدي أبو سمبل، بعدها سيتوجه إلى برشلونة".



وأضاف عتريس، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "جاء ذكر النادي الأهلي خلال التعليقات اللطيفة للمصريين الذين قابلوه في الشارع، وبخاصة أن هناك احتمالية لمواجهة تجمع بين الأهلي ومانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للاندية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.. بعض مشجعي الأهلي مازحوه وقالوا له هنكسبك".

وتابع، أن الله منح مصر إمكانيات غير مسبوقة أو موجودة في دول أخرى، مشيرًا إلى أن عنصر الأمن والأمان مهم جدا أنعم الله بها علينا، حيث أصبح المقصد السياحي المصري مقصدا مهما للغاية، كما أن مصر تاريخيا وأثريا لا يعادلها أي دولة في العالم، مثلا، تمتلك مصر شارعا واحدا به 29 أثر، وهو شارع المعز، بالإضافة إلى نهر النيل الذي ينبهر به جميع زائريه.