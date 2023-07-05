عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يبحث مع برلمانيين تلبية مطالب المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الأربعاء، بأعضاء من النواب والشيوخ في اللقاء الأسبوعي بهم.
وأكد "مختار"، علي أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية (الصحة - التعليم - الري - الزراعة - المياه والصرف الصحي - الكهرباء - الشباب والرياضة).
وتناول المحافظ، مع  النواب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين في كافة المجالات.
وأكد على أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات ابناء الدقهلية.
حضر لقاء النواب الأسبوعي، عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن ورؤساء قطاعات المرافق لفحص وحل مشاكل المواطنين.

FB_IMG_1688573066931
FB_IMG_1688573066931
FB_IMG_1688573063662
FB_IMG_1688573063662
FB_IMG_1688573056927
FB_IMG_1688573056927
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية النواب والشيوخ محافظ الدقهلية مشروعات الخدمية دقهلية الجهاز التنفيذى الدكتور أيمن مختار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: رفع 540 طن قمامة وأتربة بالشوارع والميادين

ترشيحاتنا

رئيس الفيفا يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024

الجمارك تنفي خبر وقف استيراد بعض السلع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

مجاني مع ChatGPT..مايكروسوفت تتيح لك قراءة أي محتوى مدفوع على الويب ببلاش

بسبب أفظع الانتهاكات بتاريخ أمريكا.. أمر قضائي ضد مسئولين بارزين بإدارة بايدن

عاجل.. أول قرار من الوكرة القطري بعد ضم حمدي فتحي من النادي الأهلي

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ