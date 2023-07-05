محافظ الدقهلية يبحث مع برلمانيين تلبية مطالب المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الأربعاء، بأعضاء من النواب والشيوخ في اللقاء الأسبوعي بهم.

وأكد "مختار"، علي أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية (الصحة - التعليم - الري - الزراعة - المياه والصرف الصحي - الكهرباء - الشباب والرياضة).

وتناول المحافظ، مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين في كافة المجالات.

وأكد على أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات ابناء الدقهلية.

حضر لقاء النواب الأسبوعي، عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن ورؤساء قطاعات المرافق لفحص وحل مشاكل المواطنين.

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