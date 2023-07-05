"آداب القاهرة" تعلن موعد الفصل الدراسى الصيفى.. و"التجارة" توضح الأوراق المطلوبة لشهادات التخرج

آداب القاهرة :

الفصل الدراسى الصيفى يبدأ منتصف يوليو الجارى

علاج طبيعى القاهرة تعلن عن حفلات تخرج 2022

أعلنت كليات جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى و قواعد التسجيل الإلكترونى للفصل الدراسى الصيفى ( summer course ) استعدادا للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، كما أعلنت عدد من الكليات عن حفلات التخرج للفرق النهائية الرسمية بعيدا عن الشركات الهادفة للربح .

ومن جانبه ، كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى و قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، انه يومى ١١و ١٢ يوليو سيتم فتح باب تسجيل المقررات لجميع الطلاب من خلال صفحتهم الشخصية على النظام الالكتروني ، وبداية من الخميس الموافق ١٣ يوليو تقديم طلبات إضافة مادة للطلاب الذين تم حذف مادة لم يكتمل عددها وكانوا قد سجلوا بها.

كما أوضحت عميدة الكلية ، أن طلاب الفرقة الرابعة الذين يتوقف تخرجهم على إضافة مقرر ثالث يتم التقدم من خلال ايقونة طلبات خاصة على صفحاتهم الشخصية.

و أكدت على أن الدراسة خلال الفصل الدراسى الصيفى ستبدأ يوم السبت ١٥ يوليو ، على أن تعقد الامتحانات الخاصة بهم أول شهر سبتمبر القادم .

قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي



١- الحد الأقصى للتسجيل عدد مقررين دراسيين فقط

٢- لا يسمح نهائيا بالحذف أول الاضافة فى الفصل الدراسى الصيفى بعد انتهاء موعد التسجيل

٣- طلاب المستوى الرابع

- يسمح لهم بتسجيل مقرر إضافة اذا كان تخرجهم يتوقف على هذا المقرر

- يسمح لهم بتسجيل مقررات بنظام ال self-study اذا كان هذا من شأنه أن يساعدهم على التخرج فى هذا الفصل

- يتم تقديم طلب ال self-study من الاحد ١٦ يوليو حتى الاربعاء ١٩ يوليو

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن الاوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج .

وقال الدكتور جمال شحاته ، على الطالب إحضار إخلاء طرف من التربية العسكرية بمبنى ١٠ بالمدينه الجامعية بالنسبة للذكور ، واحضار اخلاء طرف من المكتبة المركزية الجديدة بقيمة ٣٢ جنية ويتم ختمه من مكتبة الطالب بمدرجى ه ، و .

وأضاف عميد الكلية ، على الطالب احضار صورة شخصية حديثة لكل شهادة ، كما يتم سداد رسوم افادة نجاح وقدرها ١٠٠ جنية .



على الجانب الآخر، أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عن إقامة حفل خريجي الكلية دفعة ٢.٢٢ .

وقالت الدكتورة أمل يوسف ، أن الكلية ستقيم حفل لخريجي الكلية بقاعة الإحتفالات بقصر العينى و ذلك يوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر القادم .

جامعة القاهرة

وكان قد هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمنية الحسيني الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الدول الصغيرة التي تقام بفنلندا وتستمر حتى 7 يوليو الجاري.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز للطالبة أمنية في منافسات البطولة، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل. كما قام الدكتور محمود السعيد عميد الكلية بتهنئة الطالبة متمنيًا لها مزيدا من التفوق والرقي.