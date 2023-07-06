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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن فيات 600 موديل 2024 الكهربائية الجديدة.. صور

صدى البلد

كشفت العلامة التجارية الإيطالية "فيات" عن عودة سيارة سيسينتو بعد توقف دام 13 عامًا، بخلاف الاسم ، لا يوجد شيء مشترك بين سيارة 600 الجديدة وسابقتها، حيث تبدل تصميم الهاتشباك بثلاثة أبواب لصالح نمط جسم الكروس الأكثر عملية بخمسة أبواب، ويرتبط نموذج الفئة B ميكانيكيًا بجيب أفينجر، على نفس منصة e-CMP2 التي طورتها مجموعة ستيلانتس الشركة الأم لفيات وجيب، والتي ستنتج أيضًا طرازًا مكافئًا من الفا روميو في عام 2024.

الكشف عن فيات 600 موديل 2024 الكهربائية الجديدة

يبلغ طول سيارة فيات سيسينتو التي ولدت من جديد نحو 4.17 متر (164.1 بوصة) ويمكن الحصول عليها بعجلات يصل حجمها إلى 18 بوصة، فهي تتبنى بشكل كبير تصميم سيارة المدينة فيات 500 على نطاق أوسع. 

يقف شعار "600" بفخر في الأمام وفي المنتصف، وستلاحظ عدم وجود شارة Fiat في المقدمة لأن الباب الخلفي فقط هو الذي يحمل اسم الشركة، وبشكل عام أصبح التصميم مألوفًا على الفور ، باستخدام نفس الوصفة التي اعتمدتها ميني أثناء تطوير سيارة كونترمان الشهيرة من كوبر هاتشباك.

الكشف عن فيات 600 موديل 2024 الكهربائية الجديدة

تستحوذ فيات على 360 لترًا (12.7 قدم مكعب) من حجم البضائع مع وجود المقاعد الخلفية في مكانها و 15 لترًا إضافيًا (0.5 قدم مكعب) داخل المقصورة من خلال حجرات التخزين المختلفة.

تتسع 600 الجديدة لخمسة أشخاص وتهدف إلى توفير أكثر من 400 كيلومتر (249 ميلا) من المدى في الدورة المركبة WLTP بفضل حزمة البطارية 54 كيلو واط في الساعة، التي تكفي لقطع مسافة تمتد لأكثر من 600 كيلومتر (373 ميلا).

الكشف عن فيات 600 موديل 2024 الكهربائية الجديدة

بمجرد نفاد البطارية، يمكن شحنها حتى 100 كيلو وات ، وفي هذه الحالة سوف يستغرق الأمر أقل من نصف ساعة لإعادة شحن البطارية إلى 80 بالمائة، وتأتي الطاقة من محرك كهربائي بقوة 154 حصانا (115 كيلو واط) ، وهو ما يكفي للتشغيل من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) خلال تسع ثوانٍ. 

توصف فيات 600 بأنها الأخت الكبرى لـ فيات 500e ، وستأتي الكروس الجديدة أيضًا مع مجموعة نقل حركة هجينة اعتبارًا من منتصف عام 2024.

الكشف عن فيات 600 موديل 2024 الكهربائية الجديدة

يعتمد التصميم الداخلي أيضًا بشكل كبير على إصدار هاتشباك ويأتي مجهزًا بشكل جيد بمجموعة أدوات رقمية مقاس 7 بوصات ونظام معلومات ترفيهي مقاس 10.25 بوصة ونظام صوت بستة مكبرات صوت، تقوم فيات بإلقاء باب خلفي كهربائي، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ، فضلاً عن مستشعرات المطر والضوء.

في إيطاليا ، تبلغ تكلفة سيارة 600 الجديدة ذات المظهر الكهربائي الخالص من 35950 يورو للنسخة الحمراء و 40950 يورو، ويبدأ الإنتاج هذا الشهر في مصنع Tychy في بولندا حيث سيتم أيضًا تصنيع جيب أفينجر، في حين تم تقديم هذا الأخير كمفهوم مع خيار الدفع الرباعي، فإن فيات 600 ستأتي بشكل صارم مع إعداد الدفع بالعجلات الأمامية.

سيسينتو فيات سيسينتو الفا روميو جيب افينجر فيات 600 فيات

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