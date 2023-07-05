العراق.. طائرة مسيرة تستهدف قوات حرس الحدود بدهوك

ذكرت حكومة إقليم كردستان ان طائرة مسيرة استهدفت مقر اللواء الأول لحرس الحدود في وسط قضاء باتيفا التابع لمحافظة دهوك العراقية .

وأوضحت الحكومة الكردستانية أن الطائرة المسيرة أطلقت بين قريتي دوكار وبروشكا السعدوني في ناحية بطيفا التابعة لإدارة زاخو ذاتية الحكم، حيث ينتشر مسلحو حزب العمال الكردستاني في المنطقة".



ومن جانبه وقال جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحكومة إقليم كردستان، إن "طائرة مسيرة استهدفت مقر اللواء الأول لحرس الحدود في وسط قضاء باتيفا ظهر اليوم".

وبدوره؛ قال جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحكومة إقليم كردستان، إن طائرة مسيرة استهدفت مقر اللواء الأول لحرس الحدود في وسط قضاء باتيفا ظهر اليوم".



ووصف الجهاز، الهجوم بأنه "إرهابي"، قائلاً: "لحسن الحظ ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".