عملة بريكس.. مفاجأة مدوية بشأن مصير الدولار الأمريكي

قال مسؤول هندي كبير، إن الصين وروسيا والأعضاء الآخرين في مجموعة “دول بريكس” لا يعملون على إنشاء بديل لـ الدولار الأمريكي.

وحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن مجموعة بريكس المكونة من خمسة أعضاء، والتي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لا تخطط حاليًا لتطوير بديل للدولار الأمريكي للتجارة والاستثمارات.

وقال: “فيما يتعلق بما سنناقشه في اجتماع بريكس، سيتعين علينا أن نرى لأن هناك العديد من القضايا الأخرى، لكن لا توجد فكرة عن عملة البريكس”.

وأضاف وزير الخارجية الهندي أن “العملات ستبقى قضية وطنية لفترة طويلة قادمة”.

منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، كثفت كل من بكين وموسكو جهودهما لتشجيع إزالة الدولرة ، وهي الحركة لتقليل اعتماد الدول الأخرى على الدولار.

ذلك لأن هيمنة الدولار على التجارة هي مصدر هائل للقوة الاقتصادية للولايات المتحدة - على سبيل المثال ، مكنت واشنطن من تجميد نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وحظر أكبر بنوكها من نظام المدفوعات الدولي “سويفت” بعد اندلاع الحرب.

وطلبت الصين مرارًا وتكرارًا من شركائها التجاريين تسوية عقود السلع باستخدام اليوان الصيني بدلاً من الدولار.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام الماضي، إن روسيا مستعدة للعمل مع جميع الشركاء لإنشاء احتياطي جديد قائم على سلة من العملات “ريال البرازيلي، روبية هندية، يوان صيني، روبل روسي، وراند جنوب أفريقي”.

كما شكك زعماء كل من البرازيل وجنوب إفريقيا في هيمنة الدولار الشهر الماضي، حيث قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن البحث عن بدائل للدولار سيكون “على جدول الأعمال” عندما تجتمع مجموعة البريكس في جوهانسبرج في أغسطس.