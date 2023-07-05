إنهاء الهيمنة.. إيران توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة العالمية لتقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي.

وحث الزعيم الإيراني، أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون على وضع حد للهيمنة طويلة الأمد للعملة الأمريكية.

وقال رئيسي: “ساهمت هيمنة العالم الغربي في هيمنة الدولار.. ومن الضروري إزالة أداة الهيمنة هذه في الممارسة العالمية واستخدام العملات الوطنية للتسويات بين الدول من أجل خلق نظام عالمي جديد”.

وأضاف أن طهران تريد توسيع التعاون مع روسيا في بناء طرق نقل جديدة في إيران.

يشار إلى أنه في مايو، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني اتفاقية لبناء خط سكة حديد بين مدينتي رشت وأستارا الإيرانيتين.

كما أكد الرئيس الإيراني أن العضوية في منظمة شنجهاي للتعاون ستساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية في بلاده.

وأصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في منظمة شنجهاي للتعاون خلال القمة الحالية للمنظمة، التي رأسها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.