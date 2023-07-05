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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاورات لانضمام 4 دول جديدة لـ أوبك

ارشيفي
ارشيفي

 

أفاد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بأن هناك مشاورات مع 4 دول جديدة أذربيجان و ماليزيا و بروناي و المكسيك حتى الآن للانضمام للمنظمة بحسب ماذكرت وكالة الانباء الإماراتية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية  قد قال إن منظمة "أوبك" تمثل قوة مهمة لتحقيق استقرار سوق النفط العالمي وذلك عبر مسيرتها الممتدة لنحو 58 عاما .. موضحا أن "أوبك بلس" واصلت النهج نفسه.

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية ضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة النمساوية فيينا.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن "أوبك" تعمل على معالجة الأوضاع في سوق النفط عبر تبني نهج الشفافية ومواجهة التحديات ونجحت في تحديد مؤسسات مستقلة لتقديم تقارير دورية تضمن إنجاز الشفافية وتحديد مستويات الالتزام.

وذكر إن اجتماع "أوبك بلس" الذي عقد في الرابع من يونيو الماضي مثل خارطة طريق واضحة للمستقبل وعكس حالة التعاون بين الدول المنتجة الأعضاء ومن خارج المنظمة والذي برهن على العمل معا من أجل مواجهة التحديات في سوق النفط .

و أشار إلى أن الخفض الطوعي للإنتاج لعدد من دول "أوبك بلس" يستند على التوقعات الخاصة بمستقبل الأسواق خلال الفترة المقبلة موضحا أن قرارات المنظمة تستهدف دعم المجموعة لتكون أكثر اتساقاً وانسجاماً وسبباً للحفاظ على الالتزام والتوازن في الأسواق .

وقال إنه بفضل التوافق في الرأي بين دول "أوبك بلس" وبالتغييرات المستحدثة سنتمكن من معالجة الأوضاع ولدينا الأدوات الكافية لذلك وسنقوم بكل ما هو ضروري ونطمئن العالم بأن "أوبك" ستواصل جهودها لتزويد الأسواق ودعمها وضمان الإمدادات.

وأضاف أن سوق النفط لن يٌترك دون معالجة ولا نشعر بالاضطراب بسهولة و نركز على العمل ونشعر بالارتياح والاطمئنان بشكل كامل وسوف نواصل بذل الجهود لمد الأسواق بالنفط واتخاذ كل ما هو ضروري لتحقيق التوازن وعدم السماح بأي إخلال في السوق.

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