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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

نوكيا 2330C
نوكيا 2330C

لطالما حصدت علامة نوكيا العريقة حب الملايين حول العالم على مدار سنوات قدمت فيها إصدارات لا تنسى بفضل تصاميمها المبدعة، والتى لا تزال محفورة في الأذهان حتى اللحظة، ولا تزال تباع بأسعار مرتفعة للكثيرين من محبي اقتنائها.

وفقاً لموقع “ebay” الأمريكي، تستطيع جمع مبلغ كبير اذا قررت بيع هاتف نوكيا 2330C الشهير مستعمل، بحوالى 1421 دولاراً أمريكياُ ما يعادل 44 ألف جنيه مصري.

نوكيا 2330C

يمتلك موقع “ebay” الأمريكي شعبية جارفة بعدما قامت فكرته على بيع المستعمل، ثم لاحقاً بيع الجديد أيضاً، ويستخدمه الملايين حول العالم.

تضمن الهواتف المعروفة عائداً مالياً كبيراً عن بيعها مستعملة بأسعار استثنائية، ولكن بشرط أن الهاتف يكون بنفس حالته الأصلية ويعمل بكفاءة.

هاتف نوكيا كان قد تم طرحه رسمياً فى الربع الثانى من عام 2008، تحديداً فى شهر يونيو.

نوكيا 2330C ebay دولار هاتف نوكيا

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