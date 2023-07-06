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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قمصان: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة نحو التتويج بدرع الدوري

صدى البلد

أهدى سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز الذي حققه الفريق أمام الإسماعيلي بهدف نظيف سجله بيرسي تاو إلى جماهير الأهلي، موجهًا الشكر على دعمهم ومساندتهم للفريق وتحمل مشقة السفر إلى الإسكندرية.

وأضاف أن الفوز على الإسماعيلي يعد خطوة مهمة تقرب الأهلي من هدفه نحو التتويج ببطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق سوف يواصل المران غدًا خلال معسكر الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

سامي قمصان بيرسي تاو إلى جماهير الأهلي الاسكندرية ببطولة الدوري

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