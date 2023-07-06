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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: تهافت من شركات عالمية لتنفيذ فنادق بمثلث ماسبيرو ومجرى العيون

مثلث ماسبيرو
مثلث ماسبيرو

علق عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، على توقيع عقدي شراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين جديدين في منطقة مثلث ماسبيرو  وسور مجرى العيون.

 

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يضمان 478 غرفة وسبا ومطاعم.. تفاصيل أفخم فندقين جديدين في «مثلث ماسبيرو» و«مجرى العيون»

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رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدي شراكة لفندقين في "مثلث ماسبيرو" و"سور مجرى العيون"

وقال عمرو خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  منطقة مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون كانا يعانيان من تحديات كثيرة وكان بها نقص كبير بالخدمات".

 

 وأضاف عمرو خطاب:" نحن أمام قصة نجاح كبيرة في مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وهناك تهافت من شركات عالمية على تنفيذ وإنشاء فنادق بمستوى عالمي في مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون ".

 

 وتابع عمور خطاب :" شركات عالمية كثيرة ترغب في الاستثمار في منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، وذلك بعدما كانتا هاتان المنطقتان بهما قدر كبير من العشوائية ونقص الخدمات ".

 

 وأكمل عمرو خطاب :" منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون تم تطويرهما بشكل كامل وتم تعويض أهالي المنطقتان ومن لديه الرغبة في العودة على المنطقة بعد التطوير يتم الموافقة على ذلك على الفور ".

الأسكان مثلث ماسبيرو مجرى العيون مصر اخبار التوك شو

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