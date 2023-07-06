عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الحرب الروسية الأوكرانية.. كتاب يكشف مستقبل النظام الدولي بعد المعركة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، كتاب جديد حول «الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي»، الباحثة الأردنية هديل محمد القضاة.

ويهدف الكتاب إلى بيان التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على النظام السياسي والاقتصادي الدولي، قابل ذلك ظهور الأهمية العلمية والعملية للدراسة من خلال ما تشكله من عملية ربط علمية بين مفهوم الصراع وما يترتب عليه من عملية تغيير سياسي واقتصادي داخل النظام الدولي، وما تشكله من أهمية تضاف للدراسات السابقة في حقول العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي.

وقد تم توظيف مجموعة من المناهج العلمية كالمنهج الوصفي التحليلي ومنهج صنع القرار ومنهج تحليل النظام الدولي لتحقيق أهداف الكتاب والإجابة عن أسئلتها وسؤالها الرئيس: ما التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على النظام السياسي والاقتصادي الدولي؟

وقد توصل الكتاب لمجموعة من النتائج والتوصيات، أكدت على أن هنالك مجموعة من التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية تمثلت ضمن مستويات مختلفة، ساهمت في التأثير في طبيعة النظام السياسي والاقتصادي الدولي، شكلت الأبعاد الاقتصادية السمة الأكثر بروزاً مما انعكس تأثيرها على مختلف دول العالم، وتمثلت بشكل كبير في قضايا الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب القضايا والملفات الأخرى، وأن التأثيرات في طبيعة النظام الدولي لم تظهر بشكل كبير لتحدث تأثيراً في طبيعة النظام الأحادي القطبية.

دار ورد الأردنية الحرب الروسية الأوكرانية مستقبل النظام الدولي الأردنية هديل محمد القضاة النظام السياسي والاقتصادي مستويات مختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز

دعاء تفريج الهم والكرب .. ردده وقت الضيق

سجل 1881 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة طبقا للقانون

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن حكام مباراة الأهلي

زيلينسكي: سعيت للحصول على الأسلحة لبدء الهجوم المضاد مبكرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

بالأحضان.. كارول سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

بمكون غير متوقع.. امرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج .. اعرف التفاصيل

فيديو

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ