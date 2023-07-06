الحرب الروسية الأوكرانية.. كتاب يكشف مستقبل النظام الدولي بعد المعركة

صدر حديثاً عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، كتاب جديد حول «الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي»، الباحثة الأردنية هديل محمد القضاة.

ويهدف الكتاب إلى بيان التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على النظام السياسي والاقتصادي الدولي، قابل ذلك ظهور الأهمية العلمية والعملية للدراسة من خلال ما تشكله من عملية ربط علمية بين مفهوم الصراع وما يترتب عليه من عملية تغيير سياسي واقتصادي داخل النظام الدولي، وما تشكله من أهمية تضاف للدراسات السابقة في حقول العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي.

وقد تم توظيف مجموعة من المناهج العلمية كالمنهج الوصفي التحليلي ومنهج صنع القرار ومنهج تحليل النظام الدولي لتحقيق أهداف الكتاب والإجابة عن أسئلتها وسؤالها الرئيس: ما التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على النظام السياسي والاقتصادي الدولي؟

وقد توصل الكتاب لمجموعة من النتائج والتوصيات، أكدت على أن هنالك مجموعة من التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية تمثلت ضمن مستويات مختلفة، ساهمت في التأثير في طبيعة النظام السياسي والاقتصادي الدولي، شكلت الأبعاد الاقتصادية السمة الأكثر بروزاً مما انعكس تأثيرها على مختلف دول العالم، وتمثلت بشكل كبير في قضايا الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب القضايا والملفات الأخرى، وأن التأثيرات في طبيعة النظام الدولي لم تظهر بشكل كبير لتحدث تأثيراً في طبيعة النظام الأحادي القطبية.