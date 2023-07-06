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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد ثلاثة أيام من محاولتها إنهاء حياتها..وفاة ممثلة صينية شهيرة.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

 توفيت الممثلة والمغنية المولودة في هونج كونج  لي كارول ونانسي  بعد ثلاثة أيام من محاولتها الانتحار في المنزل  .   وبحسب بيان صادر عن شقيقتها منذ  ساعات وقد قامت الممثلة والمغنية  بالتعبير عن الشخصية الرئيسية في نسخة الماندرين من ديزني  مولان وظهورها في حفل  توزيع جوائز الأوسكار عام 2001  ، حيث أدت أغنية "A Love Before Time" ، وهي أغنية من فيلم The  Crouching Tiger، Hidden Dragon الفيلم الموسيقى التصويرية.

وفقا لموقع parade أوضح البيان الرسمي ، الذي تمت مشاركته عبر Facebook منذ ساعات ، أن Lee كانت تعاني من الاكتئاب لعدة سنوات وأن هذا العام كان سيصادف الذكرى الثلاثين لظهور Lee لأول مرة.

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فهى لم تجلب الفرح بأغانيها ورقصاتها على مدار الـ 29 عامًا الماضية فحسب ، بل عملت أيضًا بجد فقد قامت بإصدار ألبومين ماندرين في عام 1994 وألبوم إنجليزي في عام 1995 ، واصلت لي ترك بصمتها في صناعة الموسيقى. في عام 1999 ، صعدت إلى المسرح لحفل  مايكل جاكسون وأصدقائه في كوريا الجنوبية ، وفي نفس العام ، قدمت أغنيتها ، "Before I Fall in Love" ، المقطع الأخير من الفيلم الناجح  Runaway Bride  بطولة جوليا روبرتس وريتشارد جير .

قامت لي أيضًا بأداء أغانٍ في قائمة أفلام أخرى ، بما في ذلك  Rush Hour 2 و Soul Land 2 و  Tournée . فازت بجائزة هونج كونج السينمائية لأفضل أغنية أصلية في عام 2001 عن فيلم "Moonlight Lover" الذي ظهر في فيلم Crouching Tiger و Hidden Dragon بالإضافة إلى جائزة اختيار المشاهدين الدولية في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards (VMAs) لعام 1998.

 كما تم ترشيح لي لجائزتي ترفيه صينيتين أخريين في عام 2005 عن عملها في الحكاية الخيالية  Zi yu zi le ( Bamboo Shoot ).

 

 

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