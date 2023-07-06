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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لمسافرين يسببان هلعا بمطار لسبب غير متوقع.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لمجموعة مسافرين يقتحمان بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي ليسببا هلعاً بالمطار ويسببا حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة

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وقد تبين من بعض اللقطات المتداولة قيام أحد المسافرين بالقفز من علو بضعة أمتار وذلك من الممر المخصص لنقل الركاب إلى أرض المطار، وذلك من دون أن يلحق به أي أذى، فيما علق أحد المسافرين في الممر وقد تم سحبه.

وقد تسبب المسافران اللذان قد تأخرا عن الموعد المحدد الكثير من الفوضى قد أدت لتأخر الرحلة حوالي ساعة كاملة، وذلك وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.

وقد تم القبض على الراكبين من قبل بعض السلطات الأمنية وذلك بعد محاولتهما لأجبار طاقم الطائرة بالسماح لكل منهما بالصعود. وقد جرى التحقيق معهما فيما لم تتأثر حركة الطيران في المطار.

مقطع فيديو بوابة المغادرة رجال الأمن السلطات الأمنية

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