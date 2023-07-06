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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة نارية من محمود كهربا : محدش بياخد رزق حد مهما عملت

صدى البلد

وجه محمود عبد المنعم كهربا رسالة  قوية عبر حسابه الشخصي  بموقع انستجرام .

و كتب كهربا : مدحك لزميل لك في العمل في نفس مجال  تخصصك ،محتاح نفسية سوية ، مساعدتك لزميل اصغر منك و تعليمة و توفير الوقت عليه ، محتاج نفسيه سوية .

و تابع : انك تهون علي الدائرة الي حواليك من غير مصلحة مرجوة منهم ، محتاج نفسيه سوية ، انك تنسب الافضل لاهله و النجاح لاهله محتاج نفسيه سوية ، و افتكر ان محدش بياخد رزق حد و ان رزقك محتوم مهما عملت.

 

يذكر ان أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهلة 6 أيام ، لدفع غرامة الزمالك.

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " #رسميــــآ :الفيفا يمنح لاعب النادي الاهلي "محمود كهربا" مهلة 6 أيام لتقديم مستند يفيد بتسديد الغرامة لصالح الزمالك قبل إصدار قرار بإيقافه 6 شهور"

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهلة 6 أيام ، لدفع غرامة الزمالك.

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " #رسميــــآ :الفيفا يمنح لاعب النادي الاهلي "محمود كهربا" مهلة 6 أيام لتقديم مستند يفيد بتسديد الغرامة لصالح الزمالك قبل إصدار قرار بإيقافه 6 شهور"

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