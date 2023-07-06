رسالة نارية من محمود كهربا : محدش بياخد رزق حد مهما عملت

وجه محمود عبد المنعم كهربا رسالة قوية عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام .

و كتب كهربا : مدحك لزميل لك في العمل في نفس مجال تخصصك ،محتاح نفسية سوية ، مساعدتك لزميل اصغر منك و تعليمة و توفير الوقت عليه ، محتاج نفسيه سوية .

و تابع : انك تهون علي الدائرة الي حواليك من غير مصلحة مرجوة منهم ، محتاج نفسيه سوية ، انك تنسب الافضل لاهله و النجاح لاهله محتاج نفسيه سوية ، و افتكر ان محدش بياخد رزق حد و ان رزقك محتوم مهما عملت.

يذكر ان أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهلة 6 أيام ، لدفع غرامة الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " #رسميــــآ :الفيفا يمنح لاعب النادي الاهلي "محمود كهربا" مهلة 6 أيام لتقديم مستند يفيد بتسديد الغرامة لصالح الزمالك قبل إصدار قرار بإيقافه 6 شهور"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهلة 6 أيام ، لدفع غرامة الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " #رسميــــآ :الفيفا يمنح لاعب النادي الاهلي "محمود كهربا" مهلة 6 أيام لتقديم مستند يفيد بتسديد الغرامة لصالح الزمالك قبل إصدار قرار بإيقافه 6 شهور"