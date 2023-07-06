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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 3% مساء أمس الأربعاء، لتقلص الفجوة السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الإثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون بالسوق بيانات الطلب الأمريكي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين عن مستوى إغلاق يوم الإثنين، أي ما يعادل 2.9%، ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل بعدما صعدت 1.60 دولار للبرميل الثلاثاء.

الخوف من أزمة اقتصادية السبب.. تراجع أسعار النفط اليوم 5 يوليو 2023

تباين كبير في أداء أسعار النفط العالمية

تراجع عوائد روسيا

أظهرت بيانات من وزارة المالية الروسية، الأربعاء، أن عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز تراجعت 47% إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك، بسبب تراجع عوائد الضرائب جراء تدني الأسعار وتقلص حجم المبيعات.

وعوائد مبيعات النفط والغاز ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يتركز على السلع، وهي ضرورية لتمويل ما تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وتقلصت عوائد مبيعات النفط والغاز 26.4% في يونيو على أساس سنوي إلى 528.6 مليار روبل، في انخفاض أقل حدة عن هبوط 36% في مايو.

وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على النفط الروسي وإغلاق خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط فُجّر في سبتمبر.

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