عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. هذه العلامات تكشف ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول

يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم فى الإصابة بمشاكل صحية عديدة، مثل أمراض الشرايين والقلب والسكتة الدماغية و النوبة القلبية. 

وذكرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الصامتة التى نادرا ما تظهر أعراضا واضحة وقوية، ما يؤخر اكتشافه ويعرض الجسم للإصابة بالمشاكل الصحية الناتجة عنه.

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول


ووفقا لموقع “إكسبريس”، نعرض لكم أهم العلامات التى تظهر عند ارتفاع الكوليسترول:

تورم بعض المناطق دون سبب واضح مثل مفاصل أصابع يديك أو ركبتيك أو وتر العرقوب في نهاية الكاحل من الخلف.

تكون كتل صفراء صغيرة بالقرب من الزاوية الداخلية للعين من علامات ارتفاع الكوليسترول.

ظهور ما يعرف بـ قوس القرنية وهي حلقة بيضاء شاحبة حول الجزء الملون من العين أو القزحية. 

وعند ظهور هذه العلامات، يجب التوجه للطبيب وإجراء التحليل المناسب للتأكد من ارتفاع الكوليسترول بالفعل قبل تناول العلاج الخاص به، لأنها يمكن أن تظهر بسبب مشاكل صحية أخرى. 
 

الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول ارتفاع نسبة الكوليسترول علامات ارتفاع الكوليسترول نوبة القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

300 جنيه في ساعات|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب ومفاجأة بـ عيار21 الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

نجم المصري البورسعيدي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الصيفية

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث عند وضع الأسبرين على الوجه

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن بخلطة مميزة

4 أعشاب رخيصة تمنع دخول الحشرات للمنزل نهائيا

نشرة المرأة والصحة|احترس هذه الأطعمة تزيد الحموضة والجرثومة ..تناول الجمبري بهذه الطريقة يضر الجسم

زهقتي من الأكل .. جربي فتة الكبدة لكسر الروتين

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

اعرفها بسرعة عشان تخف.. اكتشف أعراض سرطان الكبد

ترشيحاتنا

تيممت وأثناء الصلاة عادت المياه فماذا أفعل؟ أمين الإفتاء يرد

وزير خارجية فلسطين يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية للبلدين

تتجاوز 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. وطقس شديد الحرارة على هذه المناطق |فيديو

شاومينج ينشر أسئلة اللغة الانجليزية بعد توزيعها بلجان الثانوية|ويؤكد: جاري الحل

أكثر من 100 شخص.. روسيا تعثر على جثث مدفونة لسكان دونباس بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

فيديو

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ