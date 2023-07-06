انتبه.. هذه العلامات تكشف ارتفاع الكوليسترول

يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم فى الإصابة بمشاكل صحية عديدة، مثل أمراض الشرايين والقلب والسكتة الدماغية و النوبة القلبية.

وذكرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الصامتة التى نادرا ما تظهر أعراضا واضحة وقوية، ما يؤخر اكتشافه ويعرض الجسم للإصابة بالمشاكل الصحية الناتجة عنه.



ووفقا لموقع “إكسبريس”، نعرض لكم أهم العلامات التى تظهر عند ارتفاع الكوليسترول:

تورم بعض المناطق دون سبب واضح مثل مفاصل أصابع يديك أو ركبتيك أو وتر العرقوب في نهاية الكاحل من الخلف.

تكون كتل صفراء صغيرة بالقرب من الزاوية الداخلية للعين من علامات ارتفاع الكوليسترول.

ظهور ما يعرف بـ قوس القرنية وهي حلقة بيضاء شاحبة حول الجزء الملون من العين أو القزحية.

وعند ظهور هذه العلامات، يجب التوجه للطبيب وإجراء التحليل المناسب للتأكد من ارتفاع الكوليسترول بالفعل قبل تناول العلاج الخاص به، لأنها يمكن أن تظهر بسبب مشاكل صحية أخرى.

