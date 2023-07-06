إحالة 16 متهمًا في قطر للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم متعددة بمؤسسة طبية

أمر النائب العام في قطر عيسى بن سعد النعيمي، بإحالة 16 متهما من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة طبية إلى المحكمة الجنائية المختصة.



وصدر الأمر في حق المتهمين، اليوم الخميس ،وذلك لارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.

ووفق بيان للنيابة العامة، نقلته وسائل إعلام قطرية، فقد أسفرت التحقيقات عن قيام الموظفين باستغلال وظيفتهم بالمؤسسة الطبية.

وأوضح البيان أنه بعد كفاية الأدلة قبل المتهمين، أمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية المختصة لمعاقبتهم عما أسند إليهم من تهم.