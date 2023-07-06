13 يوليو | محمد هنيدي يفتح خزائن أسراره في "حبر سري" مع أسما إبراهيم

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم في حلقة خاصة الفنان محمد هنيدي ببرنامج “حبر سري”، يومى الخميس المقبل 13 يوليو على شاشة القاهرة والناس، من المقرر أن يكشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الخاصة والفنية.

وكتبت الصفحة الرسمية لبرنامج حبر سرى :"انتظروا نجم الكوميديا #محمد_هنيدي في حلقة استثنائية من حبر سري مع الاعلامية اسما ابراهيم يومي الخميس والجمعة 13 و 14 يوليو الساعة 10 مساء على القاهرة والناس".

وكان قد وعد الفنان محمد هنيدي جمهوره أن فيلمه الجديد مرعي البريمو سينال إعجابهم حتى إذا لم يرضوا عن الأفلام السابقة.

وكتب عبر السوشيال ميديا: "أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد.

طرح الفنان محمد هنيدي البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداد لطرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس المقبل.

انتهاء هنيدي من تصوير الفيلم



وانتهي الفنان محمد هنيدي من تصوير أحداث الفيلم في شهر يونيو الماضي ودخل بعدها في مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان.

هنيدي وصعيدي في الجامعة الأمريكية

وكشف النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لـ صدى البلد حقيقة بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وقال محمد هنيدي: "لم نبدأ التصوير كما أشيع ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير للعمل".