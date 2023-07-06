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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مشتركة للمرور على المحلات التجارية والاسواق بمدن سيناء

حملات مشتركة للمرور
حملات مشتركة للمرور على الأسواق والمحلات التجارية بمدن سيناء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء،  حملة مشتركة  مع مديرية الصحه ومديرية الطب البيطري وقسم مباحث التموين للمرور على المحلات التجارية والاسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدواجن ، تنفيذا لتكليفات  الدكتور وزير التموين ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء..حيث تم تحرير 18مخالفة بكل من مدينتي العريش والشيخ زويد. 

 

٨ محاضر :

 

وقالت  أمانى رسلان مدير عام المديرية ، أن الحملة اسفرت عن تحرير  ٨ محاضر  بمدينة العريش، لعدم اعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحيه.، بالإضافة إلى تحرير  محضر سلع غذائيه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما  اسفرت جهود الحملة  بالشيخ زويد،  عن تحرير 10مخالفات منها :  مخالفة التعليمات، و 5 قرارات إعدام للمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، والغير مطابقة للمواصفات والاستهلاك، وتحرير محضر شهادة صحية، ومحضرين نظافة. وجارى تنفيذ  الحملات التموينيه على مستوى مدن  المحافظة.

 

وفي نفس السياق..  انتهت  ادارة التموين بمركز بئرالعبد ، من توزيع دقيق المستودعات للتجار التموينيين لصرفها للمواطنين بانتظام ، حرصا على وصول الحصه التموينية للمواطنين فر  اسرع وقت.
 

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