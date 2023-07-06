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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد القتلى الضحايا والمصابين في هجوم روسي على مدينة لفيف

صدى البلد

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد القتلى ارتفع إلى أربعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرون في أعقاب هجوم صاروخي روسي على مدينة لفيف بغرب البلاد.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أن الصاروخ أصاب مبنى سكني بشكل مباشر ، ودمر الطابقين الثالث والرابع، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار إلى أن الناس ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وأن جهود الإنقاذ مستمرة. 

وأضاف أنه تم حتى الآن إنقاذ سبعة أشخاص وإجلاء 64 شخصا.

وقدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعازيه لأسر الضحايا وتعهد بالرد على الهجوم.

وقال زيلينسكي في بيان عبر قناته الرسمية على تليجرام أنه سيكون هناك بالتأكيد رد على العدو.

أربعة أشخاص ارتفاع عدد القتلى أسر الضحايا الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أوكراني

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