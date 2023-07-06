تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. القصير: مصر تقدم كل خبراتها الزراعية إلى الأشقاء العرب

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبة بالعاصمة الإدارية الجديدة

‏ د ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق.



‏وخلال اللقاء أكد القصير على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية مشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



‏وفي هذا الصدد طلب مدير عام المنظمة العربية قيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني إلى الجانب اللبنانى في الاستزراع السمكي نظرا لقيام المنظمة العربية بانشاء مزرعة سمكية بلبنان وتدريب الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي بدولة لبنان وذلك في إطار اهتمام المنظمة بدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام بالدول العربية .



كمًا عرض "الدخيري" مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان لتحسين أوضاع الأمن الغذائي المحلي والإقليمي .



"القصير" أكد على إهتمام الدولة المصرية بدعم الاشقاء في السودان كما قام "الدخيري" باستعراض عدد من موضوعات التعاون والمشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية منها مجالات انتاج وتصنيع الالبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعي والتي بدورها تساهم في حل مشكلة الآمن الغذائي.



كما استعرض "الدخيري" أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والموضوعات المقترحة والمزمع عقده الأسبوع القادم بالقاهرة .



حضر اللقاء د. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.