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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

مرتضى منصور
مرتضى منصور

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، بعدم خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراته ضد الأهلي، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية:" الزمالك لن يخوض مباراة القمة بتحكيم مصري، خاصة بعد ما شاهدته في لقاء الأهلي والإسماعيلي".

وأضاف:" الإسماعيلي يستحق ركلتين جزاء أمام الأهلي وهدف صحيح 100% ألغاه الحكم، وإذ هبط الإسماعيلي سيكون ذنبه في رقبتكم".

وواصل:" الإسماعيلي في عرض أحد يمنحه حقه، والأهلي لا يحتاج لتحكيم بهذا الشكل".

يذكر أن الأهلي تفوق على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والزمالك:

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

الزمالك الأهلى الدوري الممتاز الاسماعيلي مرتضى منصور

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