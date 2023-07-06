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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاق يعتدي علي والديه وشقيقته ويطردهم من منزلهم بكفر الزيات

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية  حالة من الصدمة، عقب شيوع نبأ تعدي شاب في منتصف العقد الثالث من عمره بالضرب علي والديه وشقيقته وطردهم من منزلهم بوسط القرية، تحت طائلة تناول المواد المخدرة والخمور حسب ما أكده شهود عيان من جيران الأسرة المكلومة مما دفع الجهات الأمنية إلي ضبط الشاب وعرضه علي النيابة العامة عقب سلسلة من الشكاوى لوالديه .

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في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بحبس الشاب المتهم بالتعدي علي والديه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال أسرته وشهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع محل إقامة والديه .

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كما اوصي المحامي العام في توجيهاته إلي جهات التحقيق بكفر الزيات بأهمية عرض الشاب المتهم علي مستشفي الصحة النفسية والعصبية، للتأكد من سلامه قواه العقلية والنفسية من عدمه .
وأفاد والدا الشاب المتهم بأنه شرع في التعدي عليهما عده مرات واقدم علي طرد شقيقته الصغري برفقتهم بسبب تعاطيه المواد المخدرة و الخمور مناشدين بالقصاص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضرورة علاجه من الادمان علي حد قولهم .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية بلاغا حول واقعة  تضرر أحد الأشخاص "سن 54" من نجله لاعتياده التعدى عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية.

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بالفحص وباستدعاء المذكور تبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وبسؤاله قرر باعتياد نجله (له معلومات جنائية) بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وطرده من المنزل على إثر خلافات أسرية بينهما. 

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط نجل المذكور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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