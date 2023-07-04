أطباء كفر الزيات ينقذون حياة رضيع ابتلع قطعة بلاستيكية| شاهد

أنقذ فريق طبي من أطباء مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور وليد طلبه، حياة طفل رضيع، يبلغ من العمر عاما ونصف العام، منذ قليل، وذلك عقب ابتلاعه جسما غريبا عبارة عن “قطعة بلاستيكية” في أثناء إعطاء والدته الدواء له، مما أدى لفقدانه الوعي، وصعوبة في التنفس.

وكان الأطباء قد فوجئوا بقدوم إحدى السيدات تصرخ وتستغيث، ومعها طفل رضيع في حالة إغماء، وغير قادر على التنفس؛ بسبب ابتلاعه لجسم غريب، عبارة عن قطعة بلاستيكية.

في المقابل، وجه الدكتور وليد طلبه، مدير مستشفى كفرالزيات العام، باستدعاء أطباء الرعاية المركزة والأطفال؛ لمحاولة إنقاذ الرضيع، وتركيب أنبوبة حنجرية للطفل، خاصة مع توقف التنفس، والعلامات الحيوية له.

وأجريت عدة محاولات على الفور؛ لتركيب الأنبوبة الحنجرية للرضيع.

كما تم استدعاء أطباء الأنف والأذن؛ لعمل شق حنجري للطفل، لإنقاذ حياته، تخللها محاولة لمدير المستشفى بغرفة الصدمات لعمل آخر محاولة لتركيب الأنبوبة الحنجرية، قبل عمل الشق الحجري، حتى تم استخراج الجسم الغريب.

واستعاد الطفل وعيه، وقدرته على التنفس الطبيعي؛ بعد استخراج الجسم الغريب، لتكتب له الحياة مرة أخرى.

جاء ذلك، بالتنسيق بين كل من: الدكتور أحمد شلش طبيب العناية المركزة، الدكتورة لمياء سامي أخصائي العناية المركزة للأطفال، الدكتورة مها الجوهري أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، الدكتور عبد الله مرجان المدير المناوب ومدير مبنى الجراحات، وفريق التمريض بالمستشفى.

ومن جهتها، قدمت أسرة الرضيع، الشكر، إلى الطاقم الطبي بالمستشفى؛ لإنقاذهم طفلهم من موت محقق.