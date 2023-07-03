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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

11 إلف و202 خدمة طبية متنوعة مقدمة للمواطنين منذ انطلاق الحملة

الغربية تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين على مبادرة 100 يوم صحة ..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود الفرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة التي قدمت خدمتها على مدار تسعة أيام داخل قرى ومدن المحافظة، والتي شهدت خلالها إقبال كبير وملحوظ من المواطنين نظراً لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

وأشار محافظ الغربية أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 11 ألفا و202 خدمة طبية ، مضيفاً أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 6 آلاف منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

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ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4550 منتفعا ، بينما استفادت 4902 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما تم تقديم خدمات مبادرة كبار السن لنحو 64 منتفع بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل  لعدد 1060 سيدة .

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يذكر أن المبادرة يشارك فيها جميع قطاعات الصحة في محافظة الغربية، من خلال ما يقرب من ١٦٥ فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) وتقدم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة"، كما يصاحب عمل فرق المبادرات نشاط مكثف لفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى زيادة عدد القوافل الطبية من أجل استهداف أكبر عدد ممكن من القرى المحرومة من الخدمات.

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