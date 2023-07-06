مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. تفاصيل كاملة

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي المقبل 2023/2024، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023 ، وذلك بعد فتح باب التقديم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وبشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي المقبل 2023/2024 كالتالي :