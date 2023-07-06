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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. تفاصيل كاملة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  STEM  للعام الدراسي المقبل 2023/2024، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023 ، وذلك بعد فتح باب التقديم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وبشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  STEM ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  STEM  للعام الدراسي المقبل 2023/2024 كالتالي :

  • قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري .
  • مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  STEM  للعام الدراسي المقبل 2023/2024 الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري ، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية
  • تسدد مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  STEM  بالجنيه المصري وذلك عند اعلان فتح باب القبول
  • يعفى  طلاب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الأول ، على أن يلزموا بدفع قيمة مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  STEM  الدراسية
  • يسدد طالب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في اخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem .
  • يتحمل طالب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مصري فقط  لا غير لكل عام دراسي .
  • يتم سداد قيمة التأمين علي جهاز اللاب توب الذى يتسلمه الطالب لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العلي المدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
  • لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من اعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد .
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