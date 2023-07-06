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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الخميس 6 يوليو 2023

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك اليوم، الخميس 6-7-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره الموقع الإلكتروني لسوق العبور. 

وجاءت أسعار المأكولات البحرية اليوم، الخميس، بسوق العبور خلال التعاملات الصباحية على النحو التالي:

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أسعار سمك البوري

سجل أسعار السمك البوري المستويات  التالية: 
درجة أولى: يتراوح سعر الكيلو بين 72 و95 جنيها.

درجة تانية يترواح سعر الكيلو بين 42 و65 جنيها.

ويصل سعر الكيلو من  السمك الوقار من  70 إلى 130 جنيها.

أسعار سمك البلطي 

وجاءت أسعار السمك البلطي اليوم على النحو التالي:

سجل سعر كيلو البلطي رقم 1 85 جنيها. 
وسمك البلطي رقم 2   سعر 75 جنيها. 
وسعر السمك الاسواني بين 30 و60 جنيها للكيلو. 
وسجل الفيليه البلطي يتراوح بين 100 و200 جنيه.

أسعار الأسماك المكرونة

تبدأ أسماك المكرونة خلال التعاملات الصباحية بالسوق المحلية كالتالي:

يتراوح سعر السمك المكرونة بين 60 و90 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة المجمد بين 30 و40 جنيها، والمرجان المجمد بين 20 و30 جنيها.

ويبدأ سعر السمك قشر البياض من 65 حتى 105 جنيهات، وقشر البياض الأملس من 60 إلى 100 جنيه للكيلو، والقراميط بين 30 و40 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم 

جاءت أسعار السمك الجمبري ما بين 190 و290 جنيها، وسعر السمك الجمبري المجمد من 100 حتى 250 جنيها للكيلو، والسمك الدنيس 160 جنيهاً للكيلو.

وجاء سعر كيلو سمك السبيط من 160 إلى 260 جنيها، وسمك الثعابين من 50 إلى 250 جنيها للكيلو الواحد.

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