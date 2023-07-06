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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 242 ألف متردد على مستشفيات الحميات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 242 ألف و912 متردد على العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات وأقسام الحميات بجميع محافظات الجمهورية، ياتى ذلك فى إطار الحملة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات وأقسام الحميات بالمستشفيات استقبلت 194 ألف و271 مريض بالعيادات الخارجية، و48 ألف و641 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ 474 مريض بالرعايات المركزة والمتوسطة بمستشفيات الحميات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 558 حالة من خلال وحدات التشخيص «عن بُعد» داخل مستشفيات حميات الغردقة والمحلة وقنا و دمنهور ومنوف والعباسية ودسوق وسوهاج، مشيراً إلى أن تقنية التشخيص «عن بُعد» يتم استخدامها أثناء التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخل بعض التخصصات الأخرى للوصول لأفضل نتائج في علاج الحالات.

في سياق أخر، أشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنّ مستشفيات الرمد أجرت 2745 عملية نوعية خلال شهر مايو الماضي، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون، مؤكدا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان إعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

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