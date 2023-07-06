سعد أبو صندوق يطرح حلولا لدعم الأندية الشعبية في الدوري المصري

طالب سعد أبو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح، بدعم الأندية الشعبية عبر توزيع عادل لنسب البث الفضائي الي جانب عدم المساس بأندية الشركات ومهاجمتها.

وقال سعد أبو صندوق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الكثير من الرياضيين ورؤساء الأندية والنقاد يهاجمون أندية الشركات وكذلك أندية المؤسسات وأيضآ الأندية الخاصة والمطالبة باستبعادها وهذا الأمر فيه ظلم كبير.

وتابع سعد أبو صندوق: “لأن بطبيعة الحال هذه الأندية مصدر أرزاق بعد الله لبيوت وأسر كثيرة وبها قطاع كبير يعمل بداخلها فى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ناهيك عن العمالة الداخلية فى الملاعب والمقرات الإدارية والسكنية وكذلك قطاعات الناشئين والبراعم فى هذه الأندية”.



وأضاف سعد أبو صندوق: “علما بأن هذه الأندية هى من تقوم بعملية شراء اللاعبين المميزين من الأندية الشعبية وإنعاش خزائنها حتى وان كان إنعاش مؤقت ولكن هو امر واقع ولا ينكره إلا جاحد”.

سعد أبو صندوق يطرح حلولا لأزمات الأندية الشعبية

استطرد سعد أبو صندوق: دعونا ننظر بعين العقل ورجاحه الفكر ورحمه بهؤلاء العاملين والاداريين والفنيين والالاف من لاعبى الناشئين.

أكمل سعد أبو صندوق: الحلول موجودة بدون المساس بهذه الأندية وهى دعم الأندية الشعبية من قبل الدولة هذا اولا وفرضا ولا فصال فى ذلك الأمر

وزاد سعد أبو صندوق: ثم توزيع نسبة البث والبيع إن وجد على الأندية الشعبية واعفاء أندية المؤسسات والشركات والأندية الخاصة من اى مميزات خاصة بحقوق البث والتسويق سواء كانت صادره من حقوق الرعاية او عائد البث او الاتحاد المصرى لكره القدم.

وقال سعد أبو صندوق أيضا: وبهذا الشكل نكون قد استطعنا ان نحافظ على تواجد هذه الانديه بالقطاعات المختلفه العامله فيها وايضآ حرمانها من اى دعم وحقوق رعايه وتوجيه النسب والدعم بشكل كامل للانديه الشعبيه والجماهيريه.

واختتم سعد أبو صندوق حديثه قائلا: ورساله أخيره لمسؤلى جميع الأندية وهى عدم ربط النجاح والتتويج بالاندية الغنية لأننا شاهدنا أندية بامكانيات ضعيفه تكاد تكون معدومة واستطاعت النجاح اولها نادى جمهورية شبين ونادى طنطا ونادى المنيا وختامآ بنادى دكرنس الذى استطاع ان ينافس على الوصول للدورى الممتاز حتى المباراة الأخيرة.