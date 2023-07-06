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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

34 دولة تشارك في بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث بالإسكندرية

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما والمقرر اقامتها خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وأكدت 34 دولة مشاركتها في البطولة، ويبلغ إجمالي عدد الوفود أكثر من 350 فردا منهم 210 لاعبا ولاعبة، بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

ويشارك في البطولة كل من: البرازيل، بوركينافاسو، كندا،  الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع المختلط.

وتمكن المنتخب الوطني من الحصول على 7 ميداليات متنوعة في منافسات النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت بمدينة لنيانو الإيطالية خلال سبتمبر 2022.

حيث حصد مروان علام ذهبية فردي الشباب، وحققت جنة الجندي الميدالية الفضية لفردي الشابات، وفاز الثنائي ياسين الهادي وأسامة زكي بالميدالية الفضية لتتابع البنين، وحقق الزوجي المكون من ريتاچ رمضان وفريدة خليل ذهبية تتابع البنات، وتوج مروان علام وزميلته جنة الجندي بذهبية التتابع المختلط.

كما توج الفريق المصري المكون من مروان علام، وياسين الهادي، وطارق صادق، بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق للبنين، فيما فازت مصر أيضا بذهبية فرق الشابات عن طريق الثلاثي جنة الجندي وفريدة خليل وسارة محمد.

الجدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للشباب في الخماسي الحديث عام 2021 في الإسكندرية.

الاتحاد المصري للخماسي الاتحاد المصري للخماسي الحديث الاتحاد المصري أكاديمي استون استونيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ا الأكاديمي الاسكندري الأكاديمية العربية البح الاتحاد الدولي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية الذكر الص الدول المشاركة الدولى ألفت الفترة

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