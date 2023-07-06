الشعر والغناء في ختام احتفال الإنتاج الثقافي بذكرى 30 يونيو

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات احتفاله بذكرى ثورة 30 يونيو، بأمسية شعرية غنائية، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

شارك في الحفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، حيث قدمت فرقة المركز الموسيقية باقة من أشهر الأغانى الوطنية، تغنى بها المطرب أحمد محسن والمطربة حنان الخولي والمطربة هند عمر، منها "عظيمة يا مصر، أنا المصري، يا أغلى اسم في الوجود، طوف وشوف، يا حبايب مصر، مصر التي في خاطري، على الربابة، مصر اليوم في عيد، تسلم الأيادى" .

كما ألقى الشاعر محمد بهجت، مجموعة من قصائده الشعرية فى حب الوطن، وأخرى لتمجيد الشهيد وماقدمه من تضحيات فى الدفاع عن أرض الوطن، حازت على إعجاب الحضور وأشادوا بها .

يشار إلى أن فعاليات البرنامج قدمت مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى نظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.