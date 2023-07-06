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رئيس التحرير
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الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

جاء ذلك بعد عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع لهذا العام، يوم الخميس 22 من يونيو لبحث مصير الفائدة.

وقررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

لمزيد من التفاصيل.. شاهد الفيديو.

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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