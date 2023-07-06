نادي القصة يطالب باتخاذ موقف صارم تجاه الجرائم الصهيونية في فلسطين

بغضب بالغ يتابع رئيس وأعضاء نادي القصة الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أشقائنا في مدينة جنين وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على أن الغضب الذي ينتابنا ليس نضح مشاعر التعاطف، بل من الإحساس بأننا والأشقاء في الأراضي المحتلة أنا واحدة ، و أي اعتداء يتعرضون له هو اعتداء علينا تماما و هذا أيضا إحساس كل مثقف مصري وعربي.

لذا يناشد نادي القصة كل المنتديات والاتحادات والروابط الثقافية العربية باتخاذ موقف صارم تجاه الجرائم الصهيونية في فلسطين.



ويدعو نادى القصة كل التنظيمات الثقافية في العالم مثل نادي القلم الدولي وغيره بمقاطعة الروابط الأدبية والثقافية الإسرائيلية التي لا تتخذ موقفا ضد الجرائم الصهيونية .

و يطالب نادي القصة بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة و عاصمتها القدس.

وعلى الدولة الصهيونية أن تعي تماما أنه إن كان الكثير من الصراعات الدولية تخمد نيرانها في القلوب بمرور الزمن، فالأمر لدى الشعب العربي ..وفي الطليعة مثقفوه.. مغاير تماما..حيث تتوارث الأجيال جيلا بعد جيل جينة المقاومة للجريمة البشعة التي ارتكبتها الصهيونية العالمية..خاصة وأن روح المقاومة تتكيء على مباديء العدل..وبالتالي الكفاح من أجل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.