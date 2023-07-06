ناقد: تامر حسني لديه ثقة زائدة بالنفس | فيديو

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن الفنان تامر حسني صنع نقلة، و أستطاع الجمع بين التمثيل و الغناء بنجاح، مضيفاً أنه من ضمن عيوب الفنان تامر حسني أنه لا يقتنع أن الاعتماد على الأخرون سوف يزيد من النجاح.

تامر حسني لديه جرأة في اختيار أعماله

وأضاف طارق الشناوي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "MBC MASR" ، أن الفنان تامر حسني لديه ثقة زائدة بالنفس وفي جميع اختياراته مؤكداً أن تامر حسني لديه جرأة في اختيار أعماله وعليه إعادة النظر في مسألة الكتابة لنفسه.



وتابع :"الأرقام التي يحققها تامر حسني سوف تصبح أعلى ، والفيلم سيعيش فترات أعمق ، إذا كان هناك كاتب غير تامر حسني "