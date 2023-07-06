ملك السعودية والأمير محمد بن سلمان : الحج حقق نجاحات مشهودة

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يباركان نجاح موسم الحج.

وقال خادم الحرمين الشريفين و الأمير محمد بن سلمان أن “الحج حقق نجاحات مشهودة”.

وكانت قد بثت وزارة الحج السعودية يوم الأربعاء، مشاهد فيديو مبهرة للحرم النبوي، أظهرت جمال أرجاء الحرم النبوي اتساقا مع الجهود المبذولة لراحة الزائرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة نجحت بالتعاون مع 40 قطاعا وجهة حكومية، في تنظيم موسم الحج وسط إجراءات عالية الدقة في إدارة الحشود وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وقبل أيام انتهى موسم الحج للعام 1444 هجرية، وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم 1626500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444 هجري (2023 ميلادية) عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 23 يونيو 2023.