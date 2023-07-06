أمين الفتوى يحسم الجدل حول الحج بالميتافيرس.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تكنولوجيا الميتافيرس، هى الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التى قد تختفي قريبا حسب قوله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، : "الميتافيرس عالم افتراضي فيه ما يسمونه بالافاتار الذى يعبر عن الإنسان بشخصه، وشكله، لكن لا وجوده إلا فى الميتافيرس، ويمارس كل ما لا يمارسه فى الحياة الطبيعية ويعيش الحياة بكل تفاصيلها".

واستكمل: "الميتافيرس فى نموذج للكعبة، ولو عاوزين نستخدم الميتافيرس فى الحج يبقى نستخدمه للمحاكاه أو لتعليم مناسك الحج، فلا يجوز الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حج لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك، أو مارست المناسك بالجوارح".

وهناك مناسك يؤديها الحاج إلى جانب هذه الأركان وهي بالترتيب:

1- الإحرام

2- الطواف

3- السعي

4- يوم التروية بـ "منى"

5- الوقوف بعرفة

6- المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة

7- الهدي والتحلل

8- طواف الإفاضة

9- رمي الجمرات في أيام التشريق

10- طواف الوداع وإتمام الحج

والأنساك ثلاثة، هي :

التمتع: وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها الحاج، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة.

القِران: وهو الإحرام بالعمرة والحج معا، ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر.

الإفراد: وهو الإحرام بالحج من الميقات أو من مكان آخر قبل تجاوز الميقات وفقا لبلد كل حاج، ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر.