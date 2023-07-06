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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل عبد الباسط حمودة في الساحل الشمالي

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

يحيي حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة  حفلا فى ساقية  الصاوي في 15 يوليو، ومن المقرر ان يقدم عدد من اغانيه التي يحبها الجمهور ويحضر لهم العديد من المفاجأت.

طلب عبد الباسط حمودة الجلوس خلال حفله المقام في ساقية الصاوي وقال لجمهوره :"أبص لروحي فجأة لقتني كبرت فجأة".


وأشعل المطرب الشعبي عبد الباسط حموده حفله بساقية الصاوي، وأطرب الجمهور بعدد من أغانية، حتى طالبه الحنهور بتقديم عدد أغاني أكثر ورد عليهم قائلا:" قاعد معاكم للصبح".


وكان قد الفنان عبد الباسط حموده عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك فيديو ، تحدث فيه عن الأزمة القائمة بين عمر كمال وسعد الصغير.

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وأكد " عبد الباسط " فى الفيديو ان يعتبره نفسه بالإضافة الى طارق الشيخ وعدد من المطربيين الشعبين هم | التاريخ " ، مؤكدًا انه حين علم بالازمة القائمة بين سعد وعمر كمال ، أعتقد ان الاخير قد أخطى فى المطربيين الشعبين من هذا الجيل ، الا انه اتضح له بعد ذلك انه لم يخطى فى حقهم ، بل ان الاخير دافع عن نفسه ، بعد الكلمات التى صدرت فى حقه من قبل " سعد الصغير " .

وتابع : ان كل من عمر كمال وحسن شاكوس يكنون لهم كل الحب والاحترام ، كما وعده عمر كمال فى نهاية الحديث بينهم الى الظهور من خلال خاصية اللايف لتوضيح الامر

كانت الساعات الماضية قد شهدت  ردود فعل غاضبة من بعض مطربي المهرجانات، ردا على تصريحات سعد الصغير في برنامج مع الفارس على قناة الرشيد العراقية.

ونشر عمر كمال مغني المهرجانات على حسابه بموقع فيسبوك، مجموعة صور لأرقام مشاهدات عدد من أغنياته معحسن شاكوش وحمو بيكا، وعلق عليها قائلا:" في مطرب شعبى بيقول علينا إننا تاريخنا
أغنية واحدة!".

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