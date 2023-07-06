ألعاب القوى البارالمبي يشارك في بطولة العالم بـ باريس

تغادر القاهرة صباح غد الجمعة بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى البارالمبي متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس ، للمشاركة في بطولة العالم لالعاب القوى والتي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري ، وهي البطولة المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية بباريس 2024 .

ويتأهل الاربعة الأوائل من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية .



وتضم بعثة منتخبنا اللاعبين إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، جمعه محمد عبد الحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100متر عدو، عبد الرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل، وعبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100متر عدو و 400 متر عدو.

ويرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من : أحمد خيري ، ياسر فتحي ، اسامة فؤاد ، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وتنطلق منافسات البطولة بعد غد السبت.