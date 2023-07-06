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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطر تصدر أذونات خزينة بقيمة 5 مليارات ريال

قطر - علم
قطر - علم

 كشف مصرف قطر المركزي أن إجمالي العطاءات بلغ 13.75 مليار ريال وذلك بعدما أصدر أذونات خزينة لشهر يوليو الجاري لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور ولسنة، بقيمة 5 مليارات ريال قطري.


ووفق وكالة الأنباء القطرية؛ فقد ذكر مصرف قطر المركزي، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.5050 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.5625 بالمائة.

كما  تم إصدار سندات بقيمة مليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.6450 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.7025 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.7500 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل سنة بسعر فائدة 5.7500 بالمائة.

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