مصطفى بكري يكشف تفاصيل الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

‏قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك قرارا مهما اتخذته الدولة يوم وقفة عرفات بالإفراج عن رجل الأعمال سيد رجب السويركي صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور بعد حبسه لمدة طويلة واتهامات لم يثبت صحتها بأي حال من الأحوال، وخروج هذا الرجل كان بمثابة تهدئة لمشاعر الكثيرين.

‏وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كان في استقباله فور خروجه من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عدد من أسرته وأبنائه، قائلا: "نحن ناشدنا أكثر من مرة بالإفراج عنه لأن الحاج سيد السويركي رجل أعمال من أصحاب المواقف الوطنية وطوال حياته كان داعما للدولة وداعما للرئيس السيسي في كل الجولات الانتخابية الماضية".