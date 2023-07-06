مصطفى بكري: الفريق محمد العصار كان أحد رجال مصر المخلصين

‏قال الإعلامي مصطفى بكري إن اليوم نتذكر الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق وهذه هي الذكرى الثالثة لرحيله يوم 6‏/7 منذ ثلاث سنوات.

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفريق محمد العصار له تاريخ مشرف في القوات المسلحة وكان دائما على قدر المسؤولية ومحبا لوطنه فهو أحد رجال مصر المخلصين.

الفريق محمد العصار



وأضاف بكري أن محمد العصار كان له دور بارز في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الماضية ومنذ أن تولى منصبه كوزير للإنتاج الحربي وهو يعمل بجد حتى في فترات مرضه.