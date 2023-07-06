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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: الفريق محمد العصار كان أحد رجال مصر المخلصين

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

‏قال الإعلامي مصطفى بكري إن اليوم نتذكر الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق وهذه هي الذكرى الثالثة لرحيله يوم 6‏/7 منذ ثلاث سنوات.

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفريق محمد العصار له تاريخ مشرف في القوات المسلحة وكان دائما على قدر المسؤولية ومحبا لوطنه فهو أحد رجال مصر المخلصين.

 

الفريق محمد العصار


وأضاف بكري أن محمد العصار كان له دور بارز في المشروعات التنموية  التي تنفذها الدولة خلال السنوات الماضية ومنذ أن تولى منصبه كوزير للإنتاج الحربي وهو يعمل بجد حتى في فترات مرضه.

محمد العصار مصطفى بكري صدى البلد حقائق واسرار وزير الدولة للإنتاج الحربي

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