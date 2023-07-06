مصطفى بكري: الليبيون بيقولوا يابختكم بجيشكم العظيم والرئيس السيسي

‏قال الإعلامي مصطفى بكري عندما زار دولة ليبيا منذ أربعة سنوات ذهب للكثير من المناطق مثل درنة وبني غازي والبيضاء ومناطق كثيرة.

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الناس في ليبيا كانت تقول له "يبختكم بجيشكم المصري العظيم الذي وقف مع الشعب المصري ويبختكم براجل اسمه عبد الفتاح السيسي".

القوات المسلحة

وأضاف بكري أن الرئيس السيسي حط روحه على كفه هو والقيادة العامة للقوات المسلحة بداية من الفريق صدقي صبحي لكل الرجال الشرفاء واتخذوا القرار الذي كان من الممكن أن يدفعوا ثمنه ولكن الشجاعة والمروءة والقوه والإيمان جعلتهم يتخذوا القرار من أجل الوطن.