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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المعتمدية يطالبون المسئولين برصف الشوارع الرئيسية بعد تكسيرها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ محمد السيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم رصف الشوارع الرئيسية.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان  المعتمدية من عدم رصف الشوارع بعد تكسيرها لتمديد خطوط تغذية الكهرباء تقريبا (للمونوريل) الجديد وتركوا الفحت بدون اكمال الردم الخاص بيه مما يتسبب في مشاكل مع سائقي الموتسيكل، نظرا لضيق الطريق مما يؤدي الي وقوع بعض راكبي الموتسيكلات فيها والنساء والرجال كبيري السن أيضا بسبب ان الفحت ملاصق للرصيف واصبح الفحت عبارة عن خندق لجمع القمامة وادي الي اغلاق الملفات تماما مما يؤدي الي السير عكس الاتجاه وافتعال تكدس وازدحام مروري وشلل للحركه وكثره المشاكل بين السائقين والمارة
بداية الفحت من منطقة ابو شادي بجوار الدائري حتي مكتب بريد المعتمدية ومن ثم حتي الطريق الابيض المحور الموازي. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ازدحام مرورى السير عكس الاتجاه الشوارع الرئيسية المتابعة المستمرة الوزارات المعنية النساء والرجال تكدس وازدحام رصف الشوارع عكس الاتجاه مكتب بريد

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