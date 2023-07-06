سكان المعتمدية يطالبون المسئولين برصف الشوارع الرئيسية بعد تكسيرها

أرسل القارئ محمد السيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم رصف الشوارع الرئيسية.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان المعتمدية من عدم رصف الشوارع بعد تكسيرها لتمديد خطوط تغذية الكهرباء تقريبا (للمونوريل) الجديد وتركوا الفحت بدون اكمال الردم الخاص بيه مما يتسبب في مشاكل مع سائقي الموتسيكل، نظرا لضيق الطريق مما يؤدي الي وقوع بعض راكبي الموتسيكلات فيها والنساء والرجال كبيري السن أيضا بسبب ان الفحت ملاصق للرصيف واصبح الفحت عبارة عن خندق لجمع القمامة وادي الي اغلاق الملفات تماما مما يؤدي الي السير عكس الاتجاه وافتعال تكدس وازدحام مروري وشلل للحركه وكثره المشاكل بين السائقين والمارة

بداية الفحت من منطقة ابو شادي بجوار الدائري حتي مكتب بريد المعتمدية ومن ثم حتي الطريق الابيض المحور الموازي.

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